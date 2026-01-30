Giá vàng 'bay' gần 11 triệu đồng/lượng

TPO - Trong phiên giao dịch chiều 30/1, tại các hệ thống kinh doanh lớn, giá vàng miếng SJC giảm sâu về mốc 181 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng tụt xuống vùng 101 triệu đồng/kg. Đây là mức giảm mạnh so với các phiên trước và khiến nhiều người nắm giữ vàng - bạc phải cân nhắc lại chiến lược đầu tư.

Lúc 17h, các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, giảm thêm khoảng 8,6 triệu đồng/lượng so với giá ở đầu giờ sáng.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, giá vàng miếng đã hạ hơn 10 triệu đồng/lượng, cho thấy đà giảm diễn ra rất nhanh và mạnh.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh sau khi liên tục lập đỉnh.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm sâu hơn. Theo ghi nhận, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 177 - 180 triệu đồng/lượng, giảm tới 10,8 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa. Tương tự, giá vàng nhẫn Phú Quý là 177,3 - 180,3 triệu đồng/lượng, giảm 9,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ghi nhận mức 177 - 180 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước giảm mạnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự “lao dốc” của giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng thế giới đang niêm yết khoảng 5.055 USD/ounce, giảm 369 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Áp lực giảm giá này khiến giá vàng trong nước khó giữ vững mức cao như trước.

Trong khi đó, giá bạc thỏi, miếng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Bạc Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 3,7 - 3,8 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 101 triệu đồng/kg, giảm tới 19 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết quanh 100 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới hiện cũng ở mức thấp, khoảng 99 USD/ounce, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường kim loại quý.

Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư dè dặt hơn trong giao dịch, một số chốt lời sớm để tránh rủi ro, trong khi những nhà đầu tư dài hạn tiếp tục theo dõi sát sao các biến động tiếp theo của thị trường trong nước và quốc tế.