EVN và FPT ‘bắt tay’ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn FPT vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi AI trong lĩnh vực điện lực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, theo Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, EVN và FPT đã có mối quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay. FPT đã triển khai nhiều dự án tại các đơn vị thành viên của EVN và các dự án đều phát huy hiệu quả tích cực sau khi đưa vào vận hành. Hiện nay, EVN được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhà nước đi đầu về chuyển đổi số, với điểm đánh giá trên 81 theo bộ tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đang chuyển động rất nhanh, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục nâng cao năng lực số và năng lực quản trị hiện đại.

Theo ông Tuấn, hai bên ký thỏa thuận hợp tác là một trong những hành động cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng giám đốc EVN mong muốn hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh đặc thù của mình để cùng phát triển. Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị các ban chuyên môn của hai bên khẩn trương đưa nội dung hợp tác vào triển khai thực tế, đảm bảo tính hiệu quả và thực chất của thỏa thuận hợp tác.

Tổng giám đốc EVN và Tổng giám đốc FPT trao biên bản thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình cũng nhấn mạnh về tinh thần đồng hành, khẳng định sự hợp tác giữa 2 Tập đoàn dựa trên sự chân thành, tận tâm và cam kết lâu dài, không chỉ vì mục tiêu phát triển của mỗi bên mà còn là trách nhiệm chung đối với sự phát triển của quốc gia.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn FPT từ lâu đã có mối quan hệ sâu sắc, hợp tác dài hạn, toàn diện trong hầu hết các lĩnh vực. Đây là một ví dụ điển hình cho mô hình hợp tác giữa tập đoàn công nghệ, phát triển đa ngành hàng đầu với một tập đoàn kinh tế mũi nhọn của quốc gia, tập trung vào việc giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành điện trong kỷ nguyên mới.

“Chưa bao giờ yêu cầu làm chủ công nghệ lõi lại rõ ràng và cấp thiết như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 57, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hợp tác hôm nay không phải là hợp tác hình thức mà là cùng làm thật, cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là phải xác định bài toán lớn, sau đó cụ thể hóa thành các đề bài rõ ràng: ai làm, làm trong bao lâu, nguồn lực thế nào và kết quả cụ thể ra sao. Với FPT, ngành điện lực có vị trí rất đặc biệt ngay từ những ngày đầu thành lập, và chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó, đồng hành lâu dài với EVN qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Chúng ta phải hướng tới chất lượng và đẳng cấp toàn cầu", ông Bình chia sẻ.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Theo thỏa thuận, EVN và FPT sẽ phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ lõi như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud) và blockchain, nhằm giải quyết các bài toán kỹ thuật và quản trị đặc thù của ngành điện, từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến chăm sóc khách hàng và điều hành hệ thống.

Một trong những trọng tâm hợp tác là xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng số phục vụ quản trị nhà máy điện, lưới điện và quản trị doanh nghiệp EVN, đồng thời phát triển các giải pháp lưới điện thông minh, dự báo phụ tải, tối ưu phân phối điện, cảnh báo bất thường và tiết kiệm năng lượng thông qua các mô hình AI tiên tiến. Đặc biệt, FPT sẽ hợp tác cùng EVN hoàn thiện và nâng cấp các hệ thống cốt lõi hiện có, tiêu biểu là hệ thống ERP và các ứng dụng xung quanh.

Hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển Hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép giám sát tiêu thụ điện theo khu vực, phát hiện sớm các bất thường, giảm tổn thất điện năng và đưa ra khuyến nghị tối ưu cho doanh nghiệp và người dân, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện

Trong lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng và bảo mật hệ thống, EVN và FPT sẽ phối hợp chia sẻ hạ tầng kỹ thuật phục vụ phòng chống thiên tai, ứng cứu sự cố; đồng thời triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp cho các hệ thống công nghệ vận hành (OT) và SCADA, tổ chức diễn tập an ninh mạng, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Song song với đó, hai bên chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công nghệ, quản trị nhân sự, ứng dụng công nghệ trong đào tạo và vận hành, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành điện trong giai đoạn chuyển đổi.

Thỏa thuận hợp tác cũng mở ra hướng phát triển chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo năng lượng, từ nghiên cứu – phát triển (R&D), thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời thúc đẩy hình thành năng lực R&D chuyên sâu về công nghệ năng lượng số và AI trong lĩnh vực điện lực.