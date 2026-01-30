Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chú trọng an sinh xã hội

Tiền Lê

Ngoài đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, địa phương, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ các hoạt động xã hội, góp phần phát triển bền vững.

Theo Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, nhiều năm qua, công ty đã tài trợ xây dựng phòng học, nhà tình nghĩa và các công trình công cộng khác, giúp cải thiện điều kiện sống và học tập cho người dân địa phương.

Đặc biệt, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã tặng nhà, gia súc, và quà cho các hộ gia đình khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động an sinh xã hội ấy không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ giữa công ty và chính quyền, người dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm của công ty đối với xã hội và môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm.

tien-phong.jpg
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trao bảng tượng trưng ủng hộ xoá nhà tạm, nhà dột nát ở địa bàn huyện Kon Plông (cũ).

Từ khi cổ phần hoá đến nay, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng tại địa phương nơi có nhà máy đứng chân (từ năm 2005 - 2024 đã xây và bàn giao 81 nhà tình nghĩa).

Cụ thể, chỉ riêng năm 2025, tổng chi phí cho công tác an sinh xã hội đơn vị đã hỗ trợ hơn 7,17 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị đóng góp cho chiến dịch xoá nhà tạm, ủng hộ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kon Plông (cũ) 3,5 tỷ đồng, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh (cũ) 120 triệu đồng, huyện Kbang (cũ) 180 triệu đồng, huyện Sông Hinh 180 triệu đồng. Đặc biệt, đơn vị ủng hộ huyện Vĩnh Thạnh 2 tỷ đồng xây dựng đường tuần tra bảo vệ rừng.

t3.jpg
t4.jpg
t1-3475.jpg
t2-1105.jpg
Một số hình ảnh Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trao quà, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra.
1.jpg
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tổ chức tết thiếu nhi cho trẻ em địa phương.

Song song với đó, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chăm sóc 6 Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng ủng hộ các tổ chức thanh niên, bộ đội, trẻ em nghèo đón tết trung thu ở tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa bão năm 2025.

Tiền Lê
#Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh #an sinh xã hội #hỗ trợ cộng đồng #địa phương #trách nhiệm xã hội #quỹ từ thiện

