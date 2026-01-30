Cổ phiếu 'vua' dẫn dắt, chứng khoán nối đà hồi phục

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong phiên hôm nay (30/1), VN-Index bật tăng hơn 14 điểm và lấy lại vùng 1.828 điểm. Dù dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, song lực cầu cải thiện rõ rệt trong nửa sau phiên chiều đã giúp chỉ số giữ vững sắc xanh. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá trở lại.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò trụ cột dẫn dắt thị trường. Trong số các cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho VN-Index, có tới 4 mã thuộc nhóm này gồm BID, TCB, VCB và MBB, mang về khoảng 6,7 điểm, tương đương gần một nửa mức tăng của chỉ số.

Thanh khoản của nhóm ngân hàng cải thiện mạnh, giá trị giao dịch trên HoSE tăng hơn 50% so với phiên trước và chiếm trên 26% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn. Nhiều cổ phiếu lớn như BID, TCB, CTG, MBB, VPB đồng loạt tăng giá, trong bối cảnh mặt bằng giá đã điều chỉnh 7-9% từ đỉnh ngắn hạn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm áp đảo trong top cổ phiếu dẫn dắt thị trường.
Cùng với ngân hàng, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận sự hồi phục khá rõ nét, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Hàng loạt mã như VGC, KBC, HDG, BCM, PDR, DIG… NVL, LDG, DRJ tăng trần. Với nhóm Vingroup, VIC đứng giá, trong khi VHM giảm nhẹ.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tạo áp lực nhất định lên chỉ số, song mức giảm không quá mạnh như VHM, GVR, FPT, HPG…

Hoạt động của khối ngoại là điểm cộng đáng chú ý trong phiên. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng mạnh về cuối ngày, với giá trị hơn 736 tỷ đồng, tập trung vào các mã ngân hàng và cổ phiếu lớn như HPG, MSN, BID, MBB, BSR. Dòng vốn ngoại quay lại góp phần củng cố tâm lý thị trường sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Xét về độ rộng, thị trường nghiêng về phía tích cực với số mã tăng giá chiếm ưu thế trên sàn HoSE. Thanh khoản dù giảm so với phiên trước nhưng được đánh giá là phù hợp trong một phiên hồi phục kỹ thuật, khi dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn thay vì lan tỏa ồ ạt.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,06 điểm (0,77%) lên 1.829,04 điểm. HNX-Index tăng 3,41 điểm (1,35%) lên 256,13 điểm. UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (0,48%) lên 129,06 điểm.

