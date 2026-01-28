Chứng khoán 'bay' gần 100 điểm

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/1) tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy áp lực khi VN-Index kéo dài chuỗi giảm lên phiên thứ 7 liên tiếp, qua đó đánh mất gần 100 điểm trong nhịp điều chỉnh này. Đây cũng là chuỗi giảm dài nhất của chỉ số kể từ cuối năm 2018 đến nay.

Thị trường ghi nhận sức ép lớn đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, khi các mã trụ cột trong nhóm này đồng loạt giảm mạnh. Cả VIC, VHM và VRE đều bị ép xuống mức giá sàn trong phiên. Trong đó, VIC đóng cửa ở mức giá thấp nhất biên độ với mức giảm lên tới 6,95%. Thanh khoản VIC tăng mạnh, đạt trên 1.400 tỷ đồng, và chỉ riêng mã này đã khiến VN-Index mất hơn 17 điểm.

Riêng VIC kéo VN-Index lùi hơn 17 điểm.

VHM và VRE dù bị bán sàn trong phiên nhưng đã thoát đáy về cuối ngày, giảm hơn 5%. Trong khi đó, VPL cũng có thời điểm giảm hơn 6,8%, tạo thêm sức ép lớn lên chỉ số trước khi được kéo trở lại, chốt phiên chỉ còn giảm 1%.

Thanh khoản thị trường tăng vọt, đạt hơn 34.500 tỷ đồng, cao hơn gần 10.000 tỷ đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, sự gia tăng này chủ yếu đến từ hoạt động bán chủ động. Tuy nhiên, dòng tiền gia tăng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng, tập trung vào các cổ phiếu lớn như VIC, VHM và VIX, đều thanh khoản nghìn tỷ.

Dù chịu áp lực chung, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng. Nhóm dầu khí, công nghệ thông tin, bán lẻ và xây dựng duy trì diễn biến tích cực, giúp hạn chế phần nào đà giảm của chỉ số. GAS đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, tăng 2,3%. PVD, PVS, OIL, BSR… đồng loạt tăng giá.

Cổ phiếu công nghệ cũng thu hút dòng tiền khi FPT tăng hơn 2%, được khối ngoại mua ròng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch,VN-Index giảm 27,59 điểm (1,51%) xuống còn 1.802,91 điểm. HNX-Index giảm 0,37 điểm (0,15%) xuống 252,47 điểm. UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (0,62%) lên 127,71 điểm.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 1.842 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VIC, VNM, ACB, MWG, VHM, BID…