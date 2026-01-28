Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Việt Nam sẽ nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào

P.V

Đây là thông tin được đưa ra tại chuyến thăm, làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith ngày 27/1/2026. Theo lãnh đạo EVN, đến cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thông qua chủ trương nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào với tổng công suất 8.260MW.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ niềm vinh dự to lớn được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến thăm, làm việc tại EVN.

1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới thăm, làm việc tại EVN. Ảnh: EVN

Chuyến thăm, làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực năng lượng và điện lực - lĩnh vực hợp tác quan trọng, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

3.jpg
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến thăm, làm việc tại EVN.

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, tính đến nay, tổng công suất nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam đạt 87,6 GW, đứng thứ hai khu vực ASEAN, thứ 20 trên thế giới. EVN là doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam, quản lý gần 37% tổng công suất nguồn điện, sản xuất hơn 40% sản lượng điện quốc gia, vận hành hệ thống truyền tải 500kV - 220kV, lưới điện 110kV và phân phối trên toàn quốc, đóng vai trò là người mua điện duy nhất trên thị trường điện lực.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là hợp tác trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. “EVN đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Lào triển khai nhiều dự án kết nối lưới điện và nguồn điện từ Lào, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về thủy điện và năng lượng tái tạo của Lào, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai nước”, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định.

4.jpg

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện năng

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo về tình hình hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực điện năng. Về xuất khẩu điện cho Lào, EVN đang bán điện cho một số địa phương Lào dọc biên giới hai nước thông qua lưới điện trung áp 22kV. Về nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, trong thời gian qua, thực hiện các Hiệp định, Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, EVN đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư dự án điện tại Lào để nhập khẩu về Việt Nam. Đến cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thông qua chủ trương nhập khẩu điện từ 47 dự án nguồn điện tại Lào với tổng công suất 8.260MW.

7.jpg

Các nhà máy điện tại Lào đã đưa vào vận hành và bán điện về Việt Nam với tổng công suất đã vận hành thương mại là 2.379 MW, dự kiến giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tiếp tục đưa vào vận hành, đáp ứng mục tiêu công suất nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam theo Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ 2 nước từ tháng 01/2025. Tại chương trình, đại diện các bên cũng đã trao đổi, thảo luận các mối quan tâm chung.

8-5474.jpg

Phát biểu tại chương trình làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ghi nhận EVN là tập đoàn có bề dày phát triển lâu năm, giữ vị thế là một trong những tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, có uy tín lớn trên khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng những kết quả đạt được và những đóng góp quan trọng của EVN đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; đồng thời ghi nhận việc EVN đã hỗ trợ bán điện cho một số địa phương của Lào – những khu vực hiện Lào chưa thể tự cung cấp điện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đề nghị EVN và các doanh nghiệp của Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, bám sát định hướng chỉ đạo của hai Đảng, hai Chính phủ. Đối với mối quan hệ hợp tác giữa EVN và EDL (Tổng công ty Điện lực Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng đây là quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững; mong muốn hai đơn vị gắn bó, hợp tác như hai người anh em, EVN sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong cung ứng điện, đổi mới doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

P.V
#điện năng #Lào #Việt Nam #hợp tác năng lượng #dự án nguồn điện #EVN

