Phân công nhiệm vụ với Quyền Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Dương Hưng
TPO - Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành công thương, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 177 về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công Thương.

Theo quyết định, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội về quản lý nhà nước đối với ngành công thương; lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ. Quyền Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; công tác pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành công thương.

Quyền Bộ trưởng Công Thương trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực; đồng thời Trưởng các ban chỉ đạo như Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương; theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng chính trị giữa các quốc gia, xung đột thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới...

1673fcf3f9d776892fc6-1766394265584517044799.jpg
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công chỉ đạo công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại, xúc tiến thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và kinh tế số; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân giúp Quyền Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; là Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO và các cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại quốc tế khác.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp phụ trách: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước...

Thứ trưởng Phan Thị Thắng được phân công chỉ đạo công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, quản lý doanh nghiệp, công tác văn phòng và cải cách hành chính; chỉ đạo chung công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm toán nội bộ và theo dõi, xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, Thứ trưởng phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường nước ngoài, chỉ đạo hoạt động của các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long được phân công chỉ đạo công tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm điện lực, điều tiết điện lực, tiết kiệm năng lượng, hợp tác quốc tế về năng lượng, dầu khí và than; giúp Quyền Bộ trưởng chỉ đạo công tác chuyển dịch năng lượng. Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực điện lực, dầu khí và than theo phân công.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài được phân công chỉ đạo công tác trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim, khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, dệt may, da giày, hóa chất; công tác an toàn, môi trường công nghiệp, phòng chống cháy nổ và hóa chất. Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp theo phân công.

Dương Hưng
