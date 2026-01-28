Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng SJC biến động dữ dội, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
TPO - Giá vàng SJC chính thức vượt mốc 184 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều 28/1, đánh dấu một trong những ngày biến động mạnh nhất của thị trường kim loại quý thời gian gần đây.

Cụ thể, vào lúc 16h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với đầu giờ sáng, giá mua vào tăng 6,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng tới 6,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận đối với vàng miếng SJC, đồng thời nối dài chuỗi tăng nóng của thị trường vàng trong nước.

Giá vàng miếng SJC tăng gần 7 triệu đồng/lượng trong 1 ngày.

Đáng chú ý, chỉ trong một ngày, giá vàng miếng SJC đã có tới 9 lần điều chỉnh tăng, cho thấy biên độ dao động lớn và tâm lý thị trường đang rất nhạy cảm với các yếu tố hỗ trợ giá. Lực mua gia tăng trong bối cảnh giá thế giới bứt phá mạnh đã kéo giá trong nước đi lên nhanh chóng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng chứng kiến đà tăng mạnh và liên tiếp thiết lập kỷ lục mới. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 180 – 183 triệu đồng/lượng, tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 179,9 - 182,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC cũng leo lên 180,7 - 183,8 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào vàng miếng mà lan rộng sang các sản phẩm vàng nhẫn, vốn được người dân ưa chuộng tích trữ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 5.275 USD/ounce, tăng 115 USD so với buổi sáng cùng ngày. Đà tăng mạnh của vàng toàn cầu tiếp tục là động lực chính kéo giá vàng trong nước đi lên. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 15 triệu đồng/lượng, phản ánh đặc thù cung - cầu và cấu trúc thị trường vàng nội địa.

Diễn biến tăng sốc trong ngày cho thấy rủi ro biến động ngắn hạn rất lớn, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng, tránh tâm lý mua đuổi ở vùng giá cao kỷ lục.

Ngọc Mai
#vàng #SJC #giá vàng #kim loại quý #thị trường vàng #đầu tư vàng #giá vàng thế giới

