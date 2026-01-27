Giá SJC chênh lệch lớn giữa các ‘nhà vàng’

TPO - Sáng nay (27/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Trong đà tăng mạnh này, giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra giữa các “nhà vàng” đều chênh lệch lớn.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175 - 177 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng qua.

Cũng vàng miếng SJC, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào chỉ ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng miếng SJC chênh lệch từ mua vào, bán ra giữa các đơn vị.

"Nhà vàng" Mi Hồng niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 175,3 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Thậm chí, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất cả 2 chiều mua-bán ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng ở mức tương tự nhưng vẫn duy trì mức chênh lệch lớn giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý, Doji cùng niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC niêm yết 173 - 175,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.047 USD/ounce, tăng 9 USD so với sáng qua.

Cuối giờ chiều qua, giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Theo đó, giá bạc Phú Quý 4,1 - 4,2 triệu đồng/lượng, tương đương 113 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 112 triệu đồng/kg…

Hiện, giá bạc có mức tăng cao hơn vàng. Chỉ trong một tháng qua, giá bạc tăng khoảng gần 50%.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.113 đồng/USD, giảm mạnh 12 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 25.978 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.