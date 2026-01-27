Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá SJC chênh lệch lớn giữa các ‘nhà vàng’

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (27/1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Trong đà tăng mạnh này, giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra giữa các “nhà vàng” đều chênh lệch lớn.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175 - 177 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng qua.

Cũng vàng miếng SJC, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào chỉ ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

va.jpg
Giá vàng miếng SJC chênh lệch từ mua vào, bán ra giữa các đơn vị.

"Nhà vàng" Mi Hồng niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 175,3 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Thậm chí, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất cả 2 chiều mua-bán ở mức 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng ở mức tương tự nhưng vẫn duy trì mức chênh lệch lớn giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý, Doji cùng niêm yết 173 - 176 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC niêm yết 173 - 175,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.047 USD/ounce, tăng 9 USD so với sáng qua.

Cuối giờ chiều qua, giá bạc miếng, bạc thỏi cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Theo đó, giá bạc Phú Quý 4,1 - 4,2 triệu đồng/lượng, tương đương 113 triệu đồng/kg, tăng 7 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua. Bạc Ancarat niêm yết 112 triệu đồng/kg…

Hiện, giá bạc có mức tăng cao hơn vàng. Chỉ trong một tháng qua, giá bạc tăng khoảng gần 50%.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.113 đồng/USD, giảm mạnh 12 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 25.978 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #nhà vàng #sJC #tỷ giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục