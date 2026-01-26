Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề xuất bổ sung hệ thống giao thông thông minh tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Quản lý Dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh vừa đề xuất Bộ Xây dựng cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP. Huế với Đà Nẵng) từ hơn 3.000 tỷ đồng lên 3.538 tỷ đồng, do phải bổ sung nhiều hạng mục phục vụ khai thác và tăng cường an toàn giao thông.

Ngày 26/1, thông tin từ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

cao-toc-2.jpg
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên được đề xuất tăng mức đầu tư từ hơn 3.000 tỷ đồng lên 3.538 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 3.538 tỷ đồng, tăng khoảng 528 tỷ đồng so với mức đã được phê duyệt trước đây (hơn 3.000 tỷ đồng). Nguyên nhân điều chỉnh là do phải bổ sung các hạng mục phục vụ khai thác tuyến cao tốc.

Các hạng mục đề xuất bổ sung gồm hệ thống giao thông thông minh (ITS) toàn tuyến dài khoảng 65km, trạm thu phí tại nút giao Khe Tre và Hòa Liên, trạm kiểm soát tải trọng xe, trạm dừng nghỉ, giải phóng mặt bằng cho các công trình này, đồng thời bổ sung lớp tạo nhám mặt đường nhằm tăng độ bám, đảm bảo an toàn khai thác.

cao-toc-1.jpg
Các đơn vị nhà thầu tổ chức thi công liên tục ngày đêm tại dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua khu vực địa hình phức tạp, nhiều đồi núi có đoạn dốc lớn, thường xuyên có mưa và sương mù, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc bổ sung lớp tạo nhám mặt đường và hệ thống quản lý giao thông hiện đại được đánh giá là cần thiết để giảm nguy cơ tai nạn, đồng thời đảm bảo đồng bộ với các đoạn cao tốc lân cận.

cao-toc-3.jpg
Nhiều km đường mở rộng trên tuyến đã hoàn thiện mặt thảm cuối cùng.

Cùng với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư cũng kiến nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án sang quý III/2027 và đề xuất chuyển loại dự án từ nhóm A sang nhóm B do thay đổi quy định của Luật Đầu tư công.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên có chiều dài khoảng 65km, khởi công tại TP. Huế vào ngày 29/5, thời gian thi công trong vòng 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026. Điểm đầu dự án tại xã Hưng Lộc (TP. Huế), kết nối liền mạch với tuyến Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị - Huế); điểm cuối cao tốc tại nút giao Hòa Liên (TP. Đà Nẵng). Dự án nhằm mở rộng tuyến lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt cắt ngang 22m, vận tốc thiết kế 60 - 80km/h.

Ngọc Văn
#Dự án #mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên #Ban QLDA đường Hồ Chí Minh #tờ trình #phê duyệt #điều chỉnh báo cáo #tổng mức đầu tư

