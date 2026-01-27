Chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm trong bối cảnh hiện tại - áp lực chi phí vận hành tăng của các doanh nghiệp dược phẩm

Trước áp lực bảo quản nghiêm ngặt, logistics lạnh là lợi thế cạnh tranh. GONSA sở hữu kho GSP–GDP, đội xe lạnh và công nghệ quản lý thực, giúp giảm rủi ro hư hỏng, tối ưu phân phối đến hàng chục nghìn nhà thuốc, bệnh viện toàn quốc.

Áp lực chi phí vận hành và rủi ro chất lượng dược phẩm

Vận hành chuỗi lạnh chiếm tới 25% chi phí logistics, nhưng chỉ một sai sót trong kiểm soát nhiệt độ cũng khiến vắc-xin và sinh phẩm biến chất, đe dọa an toàn người bệnh. Trên toàn cầu, chuỗi lạnh thất bại làm lãng phí khoảng 50% vắc-xin mỗi năm, gây thiệt hại kinh tế ước tính 34 tỷ USD do sản phẩm mất hiệu lực hoặc bị hỏng.

Kho lạnh dược phẩm hiện đại với hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm liên tục, bảo quản sản phẩm theo chuẩn GSP – GDP, giảm thiểu rủi ro mất chất lượng.

Không chỉ về chi phí, chất lượng sản phẩm cũng đang gặp rủi ro nghiêm trọng. Tại Việt Nam, dù quản lý siết chặt, vẫn có 0,45% mẫu thuốc không đạt chuẩn trong 34.000 mẫu kiểm tra giai đoạn 2024–2025. Nếu doanh nghiệp không kiểm soát chặt, nguy cơ vi phạm quy chuẩn GSP – GDP là rất cao, có thể dẫn đến việc thu hồi sản phẩm hoặc xử phạt hành chính.

Quản lý tồn kho thiếu dữ liệu thời gian thực làm tăng rủi ro thừa, thiếu sản phẩm, chi phí lưu kho và thất thoát. Thiếu công nghệ giám sát kho lạnh cũng giảm khả năng dự báo nhu cầu, ảnh hưởng đến cung ứng kịp thời, đặc biệt với sản phẩm nhạy cảm.

Xe vận chuyển lạnh với thiết bị giám sát nhiệt độ, đảm bảo dược phẩm được vận chuyển trong điều kiện lý tưởng, duy trì hiệu lực và chất lượng sản phẩm từ kho đến điểm phân phối.

Giải pháp chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm

Một chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm được thiết kế bài bản giúp doanh nghiệp kiểm soát nhiệt độ và điều kiện bảo quản liên tục, từ kho trung tâm đến điểm phân phối cuối cùng. GONSA triển khai hệ thống kho lạnh hiện đại đạt chuẩn GSP - GDP trải dài Bắc - Trung - Nam và xe vận chuyển lạnh đáp ứng chuẩn GDP, giám sát nhiệt độ liên tục, đồng thời có trung tâm điều phối để đảm bảo phân phối đúng hạn và tối ưu chi phí. Hệ thống cảm biến tự động kết hợp cảnh báo sớm giúp phát hiện ngay các biến động nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép, giảm thiểu nguy cơ mất chất lượng sản phẩm và bảo đảm dược phẩm luôn đạt chuẩn khi đến tay người tiêu dùng.

Nhân viên theo dõi ghi nhận nhiệt độ hằng ngày bằng nhiệt kế tự ghi

Thay vì tự đầu tư tốn kém, hợp tác với GONSA giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành – hiệu quả đã được kiểm chứng thực tế. Đồng thời, công nghệ quản lý tồn kho theo thời gian thực giúp kiểm soát chặt chẽ trạng thái hàng hóa, giảm thiểu tối đa rủi ro thất thoát.

Quét mã WMS giúp kiểm soát hàng hóa đúng lô, đúng hạn dùng, bảo đảm truy xuất minh bạch và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Nhờ chuỗi lạnh đạt chuẩn, doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế trong phân phối dược phẩm. Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP – GDP không chỉ đảm bảo dược phẩm duy trì hiệu lực mà còn đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế và các cơ quan kiểm định quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu, khi các tiêu chuẩn về bảo quản nghiêm ngặt trở thành điều kiện bắt buộc để được cấp phép lưu hành.

Tầm quan trọng chiến lược trong tăng trưởng bền vững

Cuối cùng, việc sở hữu hệ thống kho lạnh và vận chuyển chuyên nghiệp còn nâng cao uy tín thương hiệu. Người tiêu dùng và đối tác sẽ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực cho nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới phân phối, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh chi phí cao và yêu cầu chất lượng khắt khe, chuỗi cung ứng lạnh như GONSA giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, bảo đảm chất lượng sản phẩm và nâng cao uy tín trên thị trường.