Sắp trình cấp có thẩm quyền nhiều nội dung quan trọng về dự án điện hạt nhân

TPO - Bộ Công Thương, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án điện hạt nhân; đồng thời trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Sáng 26/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đàm phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

261ttgdienhn.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, tầm nhìn trăm năm, lại là lĩnh vực mới, công nghệ cao, có tính chất nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân.

Từ đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng lưu ý, nội dung các báo cáo, tờ trình phải ngắn gọn, đầy đủ; tập trung thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án; tình hình đàm phán với đối tác và kết quả; những nội dung cơ bản đã đạt được nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia.

Cùng với đó là những nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được hai bên đặc biệt quan tâm, trao đổi kỹ; các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2…

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp ký các văn bản liên quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thường trực Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành các báo cáo, dự thảo trong ngày 27/1, để trình cấp có thẩm quyền.

Luân Dũng
