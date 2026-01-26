Công tác cán bộ là 'then chốt của then chốt', Đảng mạnh vì có kỷ luật nghiêm

TPO - Đại hội XIV của Đảng xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và công tác cán bộ tiếp tục được xác định là "then chốt của then chốt".

Những quyết sách mang tính "bệ phóng"

Chiều 26/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Quốc hội thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Trực tiếp thông báo nhanh các kết quả cụ thể của Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, sau 5 ngày làm việc, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận, với 815 lượt phát biểu tại Đoàn và Hội trường.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PT

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị khóa XIV có 19 đồng chí; Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Bí thư khóa XIV có một số Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia và 3 nhân sự mới được bầu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV được bầu, gồm 23 người, và ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Đại hội XIV đã xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: PT

Tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: "Dân là gốc", Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Trong giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Đại hội cũng xác định các định hướng lớn trong thời gian tới. Trong đó xác định, hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Kiên quyết xoá bỏ cơ chế "xin - cho", tinh giản tối đa thủ tục hành chính.

Song song với cải cách, phải xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi. Kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng "Luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng"; tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", "nói nhiều, làm ít"; tình trạng "quyết sách đúng nhưng thực thi chậm", gây lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: PT

Đại hội cũng xác định, đẩy mạnh kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác cán bộ tiếp tục được xác định là "then chốt của then chốt". Quán triệt nguyên lý Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, có đạo đức cách mạng, có tinh thần phụng sự.

Cùng với đó, Đại hội cũng xác định phương hướng căn bản là kiên trì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực; nhà nước pháp quyền là trụ cột; văn hóa là nền tảng tinh thần; đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh…