Hà Nội: Đề nghị bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố trình HĐND TP. Hà Nội về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với:

Ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Trước đó, ngày 13/1/2026, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (sinh ngày 28/5/1984), Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ; giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ ngày 13/1/2026

UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (sinh ngày 2/12/1975), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT; giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố.

UBND thành phố cũng ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (SN 25/10/1975), Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

UBND thành phố ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh ngày 11/3/1984), Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

* UBND TP. Hà Nội cũng có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố để nhận nhiệm vụ mới.

Dự kiến, các nội dung trên sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 31, dự kiến tổ chức ngày 27/1.