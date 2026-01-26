Việt - Lào tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, thúc đẩy các dự án chiến lược

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, thúc đẩy các dự án chiến lược như dự án đường cao tốc Hà Nội – Vientiane, dự án kho dự trữ xăng dầu, dự án đường dây truyền tải điện Bắc Lào - Việt Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Ảnh: Như Ý

Trong cuộc hội kiến chiều nay (26/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sang thăm Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm ấm áp, sâu đậm của nhân dân Lào anh em.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra ngay sau khi hai bên tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng và hướng tới bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XII, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, đất nước Lào sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo về những kết quả nổi bật, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước 5 năm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, trong nêu bật những nhiệm vụ cụ thể cần được triển khai để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; đánh giá cao vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định, những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith xem trưng bày ảnh trước cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí đánh giá mặc dù chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và khu vực, quan hệ hai nước vẫn duy trì đà phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thực chất; nhấn mạnh việc các bộ, ngành và địa phương hai nước nghiêm túc triển khai các thoả thuận cấp cao đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thu hút các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư sang Lào

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn, để đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột mạnh mẽ, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng và logistics; đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả giải quyết thoả đáng, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, duy trì tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng của Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, đặc biệt là đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất tăng giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tại nội địa Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ gắn kết hai nền kinh tế, trong đó bao gồm các dự án chiến lược như dự án đường cao tốc Hà Nội – Vientiane, dự án kho dự trữ xăng dầu, dự án đường dây truyền tải điện Bắc Lào - Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên mở rộng hình thức thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả, bền vững tại Lào; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên mậu, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 5–10 tỷ USD trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường gắn kết hạ tầng giao thông giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy gắn kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới; đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ đánh giá về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.