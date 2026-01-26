VĨNH LONG: Quản lý thị trường khuyến cáo cẩn thận bia giả dịp Tết

TPO - Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm nhu cầu tiêu thụ bia tăng cao trước, trong và sau Tết để đưa bia giả ra thị trường, phạm vi tiêu thụ rộng, từ thành thị đến nông thôn, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Thời gian qua, lực lượng QLTT đã nhận được phản ánh liên quan đến tình trạng sản xuất, buôn bán và vận chuyển bia giả, bia nhái nhãn hiệu chính thống trên thị trường.

Lực lượng chức năng tuyên truyền các cơ sở kinh doanh ký cam kết phòng, chống kinh doanh hàng giả dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo phản ánh từ người dân, các sản phẩm bia giả, bia nhái chủ yếu dán nhãn mác theo các thương hiệu nổi tiếng, bề ngoài như hàng chính hãng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đặc biệt, dịp Tết nhu cầu sử dụng bia nhiều, nên thường bị các đối tượng thường lợi dụng đưa hàng ra thị trường, cả ở thành thị lẫn nông thôn, đặc biệt tại các địa điểm tập trung đông người.

Trước thực trạng trên, QLTT tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai các biện kiểm soát, ngăn chặn nhằm kiểm tra, xử lý triệt để. Từ vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh không sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, tới tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long, trong tháng 1/2026, lực lượng đã kiểm tra 157 vụ, phát hiện vi phạm và đã xử lý 79 vụ, phạt hành chính gần 1,1 tỷ đồng, tang vật vi phạm trị giá hơn 1,4 tỷ đồng và hơn 5.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu. QLTT chuyển cơ quan công an điều tra xử lý 1 vụ với 4.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngoài ra, lực lượng QLTT tham gia các đoàn kiểm tra của địa phương, kiểm tra 39 vụ, phát hiện 7 vụ vi phạm…