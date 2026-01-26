Báo động nạn trộm cắp dây điện tại Vĩnh Long

TPO - Khoảng nửa năm nay, tại Vĩnh Long xảy ra hàng trăm vụ mất cắp dây cáp điện, gây thiệt hại tiền tỷ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đe doạ tính mạng con người.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, tình hình trộm cắp vật tư, hủy hoại thiết bị điện trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 223 vụ mất cắp dây cáp điện, với tổng giá trị thiệt hại gần 1,6 tỷ đồng.

Dây diện bị cắt trộm.

Theo cơ quan công an, phần lớn các trường hợp mất cắp xảy ra vào ban đêm tại những khu vực ít dân cư, đường vắng. Các đối tượng trộm cắp dây cáp điện lấy lõi đồng bán phế liệu.

Tình trạng này gây thiệt hại cho ngành điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Nguy hiểm hơn còn đe doạ tính mạng con người (gồm cả kẻ trộm cắp) do nguy cơ chập cháy.

Đối tượng N.P.Q cùng 2 dây điện dài 20m, nặng 36kg cắt trộm bị Công an phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ hôm 8/1.

Cơ quan công an khuyến cáo ngành điện tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt lưới điện thuộc các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; thường xuyên kiểm tra đường dây điện để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan và khắc phục ngay lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Công an xã, phường được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm; vận động các cơ sở thu mua phế liệu và nhân dân không tiêu thụ các thiết bị, dây điện, dây cáp đồng không rõ nguồn gốc; kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện người có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp.