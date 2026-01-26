Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố đối tượng dùng 'sổ đỏ' giả để lừa đảo

Viết Hà
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đinh Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

ca.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm lấy lời khai đối tượng Đinh Văn Phương.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 5/1, đơn vị đã tiếp nhận tin báo tố giác của ông Nguyễn Văn Y. (SN 1964, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) về việc bị đối tượng Đinh Văn Phương sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố, chiếm đoạt số tiền 215 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đinh Văn Phương là đối tượng không có việc làm ổn định, không có thu nhập nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 4/2024, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, Phương đã liên hệ với một tài khoản rao làm giấy tờ giả và đặt làm nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình với mục đích cầm cố vay tiền.

Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Phương tìm hiểu thực địa các thửa đất ghi trong “sổ đỏ” để tạo lòng tin với các bị hại. Cuối tháng 12/2024, Phương mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến gặp ông Y., tự xưng là chủ sử dụng hợp pháp, trực tiếp dẫn nạn nhân đến vị trí thửa đất để chứng minh.

Tin tưởng, ông Y. đã cho Phương vay tiền nhiều lần với tổng số tiền 215 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Phương tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản của anh Trần Đức C. (SN 1981, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ), thực hiện 8 lần vay với tổng số tiền lên đến 400 triệu đồng.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tiến hành khám xét nơi ở của Đinh Văn Phương, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát thêm các bị hại khác trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Phú Thọ #lừa đảo #sổ đỏ giả #đinh văn phương #tội phạm #Công an #bị hại

