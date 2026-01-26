Camera ghi cảnh nam thanh niên bị nhóm người đánh gục tại nhà dân

TPO - Nửa đêm, thanh niên bị gần chục người truy đuổi, áp sát trước cửa nhà dân rồi liên tục đấm đánh. Dù được người dân can ngăn nhưng nhóm người này vẫn đánh đến khi thanh niên gục xuống mới bỏ đi.

Công an xã Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ một nam thanh niên bị nhóm người hành hung nghiêm trọng trên địa bàn.

Clip ghi lại vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 25/1, người dân sinh sống gần giao lộ Bà Triệu – Song Hành phát hiện nhiều vết máu loang trên nền xi măng và tường nhà, cùng 2 con dao bị vứt tại hiện trường nên trình báo công an.

Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng gần 2 giờ sáng, nạn nhân bị nhóm nhiều người truy đuổi. Khi chạy vào một nhà dân để ẩn nấp, nam thanh niên bị nhóm này áp sát, đánh liên tiếp bằng tay chân và vật cứng đến khi gục xuống. Dù có người can ngăn, các đối tượng vẫn tiếp tục hành hung rồi bỏ đi.

Thanh niên bị đánh được người dân dìu lên xe cứu thương.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện Công an xã Hóc Môn đang lấy lời khai nhân chứng, xác minh danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.