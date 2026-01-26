Hai đối tượng cầm dao bầu cướp tiệm vàng ở Ninh Bình sa lưới

TPO - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm, Triệu Văn Nam (SN 2004, trú tỉnh Thái Nguyên; hiện ở phường Lếnh, tỉnh Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú tỉnh Hưng Yên; hiện ở xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 23/1, tại Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, 2 đối tượng trên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng vàng Hồng Ngát, thuộc Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Sau 40 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát cùng dao, búa và nhiều vật chứng liên quan khác. Khám xét nơi ở của Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên mạng xã hội Facebook đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng tại Ninh Bình. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.