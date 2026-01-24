Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truy tìm đối tượng cầm dao bầu cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Minh Đức - Vũ Quỳnh
TPO - Lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng cầm dao bầu xông vào tiệm vàng, phá tủ kính lấy trang sức rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND phường Duy Tiên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 23/1 tại một tiệm vàng thuộc tổ 4, phường Duy Tiên. Thời điểm trên, hai đối tượng mặc áo khoác, đeo găng tay, bịt khẩu trang kín mặt đi xe máy đến tiệm vàng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một đối tượng mặc áo màu đen xám cầm dao đi vào trước để cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy trang sức bỏ vào ba lô mang theo từ trước. Toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Phát hiện vụ việc, người trong tiệm vàng tri hô “cướp”, các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đang truy bắt đối tượng gây án.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
