Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Gần 850 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị phạt nguội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 1 tuần, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bàn giao Công an cấp xã xác minh, xử lý gần 848 trường hợp vi phạm, trong đó 269 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường được phát hiện qua camera AI và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

vi-pham-2.png
Hàng quán bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè bị camera AI ghi lại.

Ngày 24/1, Công an TP Hà Nội cho biết, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị sau 1 tháng triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở kinh doanh “tranh thủ” lúc không có lực lượng chức năng làm việc trên tuyến để vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng đó, Công an TP Hà Nội đã đưa ra giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” về Trật tự đô thị bằng việc ban hành hướng dẫn các đơn vị xử lý vi phạm hành chính “phạt nguội” về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Đây là giải pháp giúp việc giải quyết các “điểm nghẽn” được hiệu quả, đồng bộ, minh bạch hơn.

Việc tăng cường “phạt nguội” thông qua ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Sau 1 tuần triển khai “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội, bức tranh đô thị của thành phố đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt trên một số tuyến phố.

Cụ thể, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bàn giao Công an cấp xã xác minh, xử lý gần 848 trường hợp đủ căn cứ vi phạm, trong đó 269 trường hợp được phát hiện qua phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ (camera AI) và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Toàn bộ các hình ảnh vi phạm đủ căn cứ “phạt nguội” Công an TP Hà Nội đã chuyển đến Công an các xã, phường để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

vi-pham.png
Bàn ghế quán ăn chiếm hết vỉa hè.

Sau khi ban hành hướng dẫn “phạt nguội”, Công an TP Hà Nội đánh giá việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải pháp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường là giải pháp hiệu quả, là bước đi chủ động giúp duy trì sự ổn định về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động thí điểm 2 trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, trung tâm camera tại Công an cấp xã bước đầu đã phát huy hiệu quả trong công tác chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn Công an cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ việc kết nối, chia sẻ camera có sẵn trên địa bàn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền duy trì, vận hành hệ thống giám sát tại các khu vực công cộng trên địa bàn nhằm phát huy hiệu quả tối đa công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội không có “điểm dừng”, không còn “điểm nghẽn”.

Thanh Hà
#Phạt nguội vi phạm đô thị Hà Nội #Ứng dụng công nghệ giám sát #Quản lý trật tự đô thị #Chống lấn chiếm vỉa hè #Xử lý vi phạm qua camera AI #Tăng cường ý thức pháp luật #Giải pháp chống ùn tắc đô thị #Chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường #Hoạt động trung tâm giám sát camera #Tăng cường phối hợp xử lý vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục