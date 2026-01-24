Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố hai đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hòa Hội
TPO - Liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra vào tháng 11/2025, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án và tạm giam 2 bị can.

Đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát, lần theo dấu vết nóng để truy tìm thủ phạm.

dai-ta-tan.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin. Ảnh: Hòa Hội

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 24/11/2025, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) phát hiện một nam thanh niên tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc địa phận xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen (SN 2001, quốc tịch Malaysia), nhập cảnh vào Việt Nam sáng cùng ngày (24/11) qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường về nguyên nhân tử vong, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương, điều tra xác minh làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Aeron Lee Khei Chen là nạn nhân trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. “Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc, đồng thời vụ án đang trong giai đoạn điều tra”, Đại tá Tân cho hay.

image.jpg
Thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Liên quan vụ án này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng cho 3 tập thể gồm phòng Cảnh sát Hình sự, phòng An ninh điều tra và phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Hòa Hội
