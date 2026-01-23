Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề nghị mức án đối với 100 bị cáo liên quan vụ kiểm nghiệm kẹo Kera và sữa Hiup

Tân Châu
TPO - Các bị cáo làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm để phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như Kẹo Kera của Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hay vụ sữa Hiup… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 23/1, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

z7435438483512-b177c6b6eea297e73b1000ceb34650dc.jpg
Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV và nguyên Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL) từ 22-24 năm tù chung cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác"; cùng tội danh như bị cáo Lượng, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avarek) bị đề nghị từ 24-26 năm tù.

98 bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo, đến 17 năm tù.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Đoàn Hữu Lượng nộp lại 98 tỷ đồng và buộc bị cáo Hồ Thị Thanh Phương nộp 99 tỷ đồng.

z7435438477888-57a3bec48f9a1003462439a7be110272.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này các bị cáo là người có học thức, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi, thu lợi bất chính vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Việc các bị cáo làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm để phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như Kẹo Kera của Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hay vụ sữa Hiup… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Lượng và Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác, phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính. Với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly hai bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đối với bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ, bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 3-4 năm tù, về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi"), Viện Kiểm sát xác định bị cáo có hành vi lợi dụng mối quan hệ công tác để liên hệ, tác động nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Avatek để hưởng lợi bất chính.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác" và 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Viện Kiểm sát khẳng định đủ cơ sở quy buộc bị cáo đã giúp sức làm giả phiếu kết quả thử nghiệm và đưa hối lộ.

phuong.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Viện Kiểm sát cũng cho rằng, trong vụ án này, có các bị cáo không có vai trò quyết định, nhiều bị cáo vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng...

Ngoài ra, Viện Kiểm cũng xem xét, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo cho một số bị cáo. Một số bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: thành khẩn khai báo, lý lịch nhân thân tốt, nộp lại số tiền hưởng lợi...

Về nội dung vụ án, Viện Kiểm sát bảo lưu như cáo trạng, theo đó từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã tổ chức đường dây làm giả phiếu thử nghiệm an toàn thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn thông qua Công ty TSL và Avatek. Tổng cộng hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả đã được phát hành cho gần 13.000 tổ chức, cá nhân...

Tân Châu
#Công ty Avatek #Viện Kiểm sát #Đề nghị án #TAND TPHCM xét xử

