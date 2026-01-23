Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an Thanh Hóa điều tra người đưa thông tin, hình ảnh sai sự thật về CSGT

Phạm Trường
TPO - Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung thông tin bịa đặt, vu khống lực lượng Cảnh sát giao thông.

mh.jpg
Tài khoản facebook "Cuộc sống hằng ngày" có hình ảnh và nội dung bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT Thanh Hoá.

Trước đó, hôm 21/1, trên trang Facebook "Cuộc sống hằng ngày" có đăng tải hình ảnh và lời bình sai sự thật về CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thông tin này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nói chung, Cảnh sát giao thông nói riêng.

Sau khi thông tin trên xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nội dung bài viết trên là bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT.

Hiện, đơn vị nghiệp vụ đang xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung trên để làm rõ động cơ, mục đích và xử lý vi phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin (qua các kênh thông tin chính thống) trước khi chia sẻ, bình luận; không nên tin ngay vào những thông tin, hình ảnh mang tính giật tít câu like chưa được kiểm chứng. Việc lan truyền nội dung sai sự thật trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Phạm Trường
#Công an Thanh Hóa #bịa đặt #CSGT #tin đồn #mạng xã hội #xác minh

