Cựu cán bộ tín dụng lừa đảo gần 4,5 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng danh nghĩa cán bộ tín dụng của ngân hàng để vay mượn tiền với lý do đáo hạn hồ sơ cho khách hàng, Lê Thanh Nam đã chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng của 13 người.

Ngày 23/1, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Nam (SN 1979, trú TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Lê Thanh Nam vào làm việc tại một chi nhánh ngân hàng ở Huế, với chức danh cán bộ tín dụng. Trong thời gian công tác, Nam vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn hồ sơ ngân hàng cho khách hàng và phục vụ nhu cầu cá nhân, có trả lãi.

Bị cáo Lê Thanh Nam tại phiên xét xử sơ thẩm.

Đến năm 2021, do nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Bị cáo tiếp tục đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng cần vay, mượn tiền để cho khách hàng đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng Nam là cán bộ tín dụng, nhiều người đã cho vay, cho mượn tiền.

Sau khi nhận tiền, Nam không sử dụng đúng mục đích đã cam kết mà dùng tiền của người vay sau để trả nợ gốc, lãi cho người vay trước, đồng thời chi tiêu cá nhân. Hành vi này diễn ra liên tục từ ngày 27/7/2021 đến 15/9/2022 trên địa bàn TP. Huế.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Lê Thanh Nam đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại, tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, làm suy giảm niềm tin xã hội, đặc biệt là việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội, vì vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Kết thúc phần nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nam 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.