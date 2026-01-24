Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt băng nhóm ma tuý người Hàn Quốc

Nguyễn Dũng
TPO - Trong vụ triệt phá băng nhóm ma tuý mới đây, cơ quan chức năng TPHCM đã bắt giữ 8 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc và 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Nhày 24/1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công một băng nhóm có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

img-7093.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Vụ triệt phá nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Xuân Bính Ngọ 2026, kiên quyết không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn thành phố hoạt động.

Trong vụ triệt phá ổ nhóm ma tuý mới đây, cơ quan chức năng TPHCM đã bắt giữ 8 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc và 1 đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

img-7092.jpg
Nhóm đối tượng người Hàn Quốc trong vụ án.

Kết quả đấu tranh thể hiện tinh thần chủ động, sắc bén và quyết liệt của lực lượng Công an Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây, băng nhóm có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hoạt động kinh doanh, du lịch để vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trước đó ít ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cũng đã bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý trên không gian mạng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 100% các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3,2 kg ma túy cần sa cùng 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa.

Hiện các vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng và tiến tới xử lý theo quy định pháp luật, mục tiêu hướng đến thành phố không ma tuý vào năm 2030.

Nguyễn Dũng
