Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy đuổi đối tượng nghi vấn, nhân viên bảo vệ rừng bị chém thương tích

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mang theo dao và súng vào rừng, Điểu Trung đã dùng dao chém, nhân viên bảo vệ rừng bị thương khi bị truy đuổi.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng bị chém gây thương tích.

bv-rung-1.jpg
Nghi can chém nhân viên bảo vệ rừng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Tổ công tác gồm lực lượng Trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai cùng nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) tiến hành tuần tra rừng tại khoảnh 2, Tiểu khu 97, thuộc lâm phần do trạm Kiểm lâm Bàu Đàn quản lý (địa giới hành chính thuộc ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai) đã phát hiện một người đàn ông di chuyển trong rừng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. Trong quá trình bị truy đuổi, đối tượng đã sử dụng dao chém gây thương tích cho ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

Sau đó, tổ công tác đã khống chế được đối tượng. Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Điểu Trung (51 tuổi) ngụ tại ấp 4, xã Phú Lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Điểu Trung mang theo 14 viên kim loại màu vàng đồng (nghi vấn đạn chưa sử dụng) và 1 con dao. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Phú Lý nhanh chóng có mặt làm việc với đối tượng Điểu Trung. Qua làm việc, Điểu Trung đã dẫn lực lượng chức năng vào rừng để lấy 1 khẩu súng, trong nòng súng có 1 viên kim loại màu vàng đồng nghi vấn là đạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Thắng
#bảo vệ rừng #đồng nai #bắt giữ #vũ khí #truy đuổi #đối tượng #bảo tồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục