Truy đuổi đối tượng nghi vấn, nhân viên bảo vệ rừng bị chém thương tích

TPO - Mang theo dao và súng vào rừng, Điểu Trung đã dùng dao chém, nhân viên bảo vệ rừng bị thương khi bị truy đuổi.

Ngày 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng bị chém gây thương tích.

Nghi can chém nhân viên bảo vệ rừng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Tổ công tác gồm lực lượng Trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai cùng nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW) tiến hành tuần tra rừng tại khoảnh 2, Tiểu khu 97, thuộc lâm phần do trạm Kiểm lâm Bàu Đàn quản lý (địa giới hành chính thuộc ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai) đã phát hiện một người đàn ông di chuyển trong rừng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. Trong quá trình bị truy đuổi, đối tượng đã sử dụng dao chém gây thương tích cho ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam.

Sau đó, tổ công tác đã khống chế được đối tượng. Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Điểu Trung (51 tuổi) ngụ tại ấp 4, xã Phú Lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Điểu Trung mang theo 14 viên kim loại màu vàng đồng (nghi vấn đạn chưa sử dụng) và 1 con dao. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Phú Lý nhanh chóng có mặt làm việc với đối tượng Điểu Trung. Qua làm việc, Điểu Trung đã dẫn lực lượng chức năng vào rừng để lấy 1 khẩu súng, trong nòng súng có 1 viên kim loại màu vàng đồng nghi vấn là đạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.