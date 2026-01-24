Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Nguyễn Dũng
TPO - Đôi vợ chồng ở TPHCM cùng các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép, sử dụng các chất kháng viêm, giảm đau rồi tự đặt tên sản phẩm và in thông tin công ty, địa chỉ giả mạo ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, nhằm tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu để bán ra thị trường kiếm lời.

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả chứa hoạt chất tân dược nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993) vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 8/1, Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Công an xã Bình Hưng tuần tra, phát hiện Nghề vận chuyển nhiều thùng carton chứa thuốc hoàn màu đen không có hóa đơn, chứng từ.

Qua làm việc, Nghề khai là được Hiển thuê giao hàng cho khách qua tuyến TPHCM – Tây Ninh.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này tổ chức sản xuất nhiều loại thuốc đông y chưa được cấp phép, tự đặt tên sản phẩm và in thông tin công ty, địa chỉ giả mạo ở nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, nhằm tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu.

Các sản phẩm Đông y không đạt chất lượng, được đóng thành phẩm thương hiệu nước ngoài để lưu thông ra thị trường.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định các sản phẩm có chứa hoạt chất betamethasone – một chất kháng viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, vốn không được phép sử dụng trong sản phẩm đông y. Việc pha trộn chất này khiến người dùng cảm giác giảm đau nhanh, dễ tin tưởng và lệ thuộc sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe nếu dùng kéo dài không theo chỉ định y tế.

Trong quá trình khám xét các điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn và bao bì phục vụ sản xuất hàng giả. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
