Xử lý 2 trường hợp ở Đắk Lắk đăng clip xuyên tạc Cảnh sát giao thông

Huỳnh Thủy
TPO - Hai đối tượng ở Đắk Lắk sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải các clip kèm bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngày 25/1, tin từ Công an xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa kịp thời phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, bôi nhọ hình ảnh lực lượng công an trên mạng xã hội trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an xã Liên Sơn Lắk xác định anh Y.Q.K. (trú buôn Bhôk) và anh Y.D.T. (trú buôn Dơng Guôl, cùng xã Liên Sơn Lắk) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải clip kèm bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Cảnh sát giao thông. Các bài viết thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

tienphong-11.jpg
Cơ quan công an làm việc với anh Y.Q.K. và anh Y.D.T. Ảnh: Công an.

Làm việc với cơ quan công an, các trường hợp trên thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng do thiếu hiểu biết, không bị tổ chức hay cá nhân nào xúi giục. Công an xã Liên Sơn Lắk đã lập biên bản, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, làm rõ hậu quả pháp lý và xem xét xử lý theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Công an xã Liên Sơn Lắk khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, cổ xúy thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng; chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng lành mạnh tại địa phương.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Cảnh sát giao thông #xuyên tạc #mạng xã hội #xử lý vi phạm #an ninh

