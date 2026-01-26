Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cảnh sát phong toả căn nhà, truy tìm nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Công an Gia Lai đã phong toả khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú), truy tìm hai nghi phạm liên quan tới vụ cướp táo tợn một chi nhánh ngân hàng trước đó.

9.jpg
Từ khoảng 15h ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú) phong toả hiện trường, làm nhiệm vụ﻿.
8.jpg
10.jpg
Một số nguồn tin cho biết, việc phong toả hiện trường này của công an nghi liên quan tới việc truy tìm hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra ở Gia Lai mới đây. Tuy nhiên, lực lượng chức năng địa phương chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.
1.jpg
Công an khám xét rất kỹ căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.
6.jpg
7.jpg
15.jpg
Lực lượng Công an tỉnh và địa phương phong toả khu vực cơ sở rửa xe nhiều giờ đồng hồ.
16.jpg
Rất đông người dân hiếu kỳ tới theo dõi sự việc.
tien-phong-4377.jpg
14.jpg
Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt nghi phạm.
﻿tien-phong.jpg﻿
tien-phong.jpg
tien-phong.png
Chiều cùng ngày, lực lượng công an tìm ra chiếc mô tô được tình nghi liên quan tới vụ cướp trên.
1415225966841874446.jpg
Vị trí cất giấu chiếc mô tô thuộc khu đất vắng người qua lại gần đường Cao Bằng, khu vực Khu công nghiệp Diên Phú (thuộc phường Diên Hồng), cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km. Sau đó, công an cũng khám xét một căn nhà cách vị trí phát hiện xe máy chừng 5km.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Tiền Lê
