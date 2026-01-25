Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai được chôn dưới hố đất

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi của hai đối tượng trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Chiều 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi của hai thanh niên trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng vừa xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, địa điểm phát hiện chiếc xe máy là một khu đất trống, cách Phòng Giao dịch Trà Bá - nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km.

Tại hiện trường, chiếc xe máy được chôn dưới hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m. Hai bên thành hố được nẹp cây gỗ để làm khung phủ vật liệu che lấp ngụy trang phía trên. Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm các thủ phạm.

Được biết, chiếc xe máy là manh mối rất quan trọng để tìm ra hai đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn ở Phòng Giao dịch Trà Bá.

tien-phong.jpg
Chiếc xe máy nghi trong vụ án.

Cũng trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt khám xét nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai), tìm nghi can liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho đồng chí thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0966791268), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tiền Lê
#Công an tỉnh Gia Lai #cướp ngân hàng #Vietcombank #xe máy #nghi phạm #truy bắt tội phạm #trộm cắp tiền #cảnh sát #Phòng Giao dịch Trà Bá #Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục