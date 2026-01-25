Phát hiện xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai được chôn dưới hố đất

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi của hai đối tượng trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Chiều 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy nghi của hai thanh niên trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng vừa xảy ra ở Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, địa điểm phát hiện chiếc xe máy là một khu đất trống, cách Phòng Giao dịch Trà Bá - nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km.

Tại hiện trường, chiếc xe máy được chôn dưới hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m. Hai bên thành hố được nẹp cây gỗ để làm khung phủ vật liệu che lấp ngụy trang phía trên. Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm các thủ phạm.

Được biết, chiếc xe máy là manh mối rất quan trọng để tìm ra hai đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn ở Phòng Giao dịch Trà Bá.

Chiếc xe máy nghi trong vụ án.

Cũng trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt khám xét nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai), tìm nghi can liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nghi phạm.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.