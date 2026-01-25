Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình vì ghen

Tân Lộc
TPO - Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở xã Phước Long. Nghi phạm bị bắt khi đang ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Liên quan đến vụ 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng, chiều 25/1, lãnh đạo UBND xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm C.M.H (70 tuổi, thường trú xã Lâm Tân, Cần Thơ). Thời điểm bị bắt, ông H. đang ở đặc khu Phú Quốc (An Giang).

camau.jpg
Căn nhà nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 24/1 Công an xã Phước Long nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bà H.T.L (64 tuổi) và con gái ruột là N.T.L (46 tuổi) tại nhà riêng tại ấp Mỹ Tân (xã Phước Long).

Qua xác minh, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi) tại nhà bà L. khoảng 6 tháng nay. Trong thời gian sống chung giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Sáng 24/1, ông H. gọi điện cho anh N.V.P (44 tuổi - con trai bà L.) nói đã giết mẹ anh P. và kêu anh về nhà lo hậu sự. Sau đó, anh P. trình báo Công an xã Phước Long.

Được biết, bà H.T.L. có 3 người con, trong đó ông N.V.P. (44 tuổi) và bà N.T.Đ. (39 tuổi) đều đi làm ăn xa, chỉ có bà N.T.L (46 tuổi) sống cùng mẹ.

Tân Lộc
