Nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt đã sa lưới

Nhật Huy
TPO - Sau thời gian dài lẩn trốn, Nguyễn Thị Thu Nga - nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại Hà Nội, liên quan vụ chiếm đoạt 5 tỷ đồng xảy ra tại Phú Quốc.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1969, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

picture1-9407.jpg
Nguyễn Thị Thu Nga - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Nga là bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2019 tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, Nga thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc, trụ sở tại ấp Bãi Vòng và giữ chức Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P, Giám đốc một công ty thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

Thực hiện hợp đồng, ông T.T.P đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, phía công ty của Nga phải góp số vốn tương đương nhưng bị can không thực hiện. Thay vào đó, Nga sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng để mua bán xi măng cho nhiều đối tác, không quyết toán và không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi bị yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh, Nga đưa ra nhiều lý do như đối tác chưa thanh toán tiền hàng, xi măng bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra, Nga bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/9/2025, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Nhật Huy
