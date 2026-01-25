Nghi án ông lão 70 tuổi sát hại hai mẹ con người tình

TPO - Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước Long, khi hai mẹ con bị sát hại tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, sáng 24/1 Công an xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bà H.T.L (64 tuổi) và con gái ruột là N.T.L (46 tuổi) tử vong tại nhà riêng tại ấp Mỹ Tân (xã Phước Long).

Ảnh minh hoạ.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi, thường trú xã Lâm Tân, Cần Thơ) tại nhà bà L. khoảng 6 tháng nay. Trong thời gian sống chung giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Khoảng 8h ngày 24/1, ông H. gọi điện cho anh N.V.P (44 tuổi, ngụ TPHCM - con trai bà L.) nói đã giết mẹ anh P. và kêu anh về nhà lo hậu sự. Sau đó, anh P. trình báo Công an xã Phước Long.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.