Lợi dụng từ thiện để quảng cáo trang cờ bạc trực tuyến

TPO - Công an Vĩnh Long cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ nhiều địa phương để tổ chức từ thiện, xã hội, tặng quà, trong đó có sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng hoạt động cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, thời gian qua xuất hiện tình trạng các đối tượng lạ mặt liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh giải khát, tạp hóa… tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu… có in các logo với ý đồ quảng cáo.

Khi lên internet và mạng xã hội tìm kiếm theo thông tin logo trên đa số các kết quả đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược. Đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quảng cáo các trang cá cược bằng cách tặng biển hiệu.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Công an Vĩnh Long còn ghi nhận một số đối tượng liên hệ với chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, tặng quà. Trong các sự kiện này, các đối tượng trao quà sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Sau đó, hình ảnh, clip chương trình được các đối tượng đăng lên mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… nhằm quảng bá hình ảnh, tạo uy tín và thu hút người tham gia vào các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược.

Theo cơ quan công an, hành vi quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử phạt theo quy định. Việc quảng cáo cho các “nhà cái” đánh bạc thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự.

Đồ dùng được tặng in logo các trang web cá cược.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân không quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuyệt đối không nhận, sử dụng các vật phẩm, thiết bị có những logo các trang cá cược.