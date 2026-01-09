Khởi tố hai đối tượng trộm giỏ xách đựng nhiều tiền, vàng của bà bán gà

TPO - Lợi dụng lúc bà bán gà ở chợ không để ý, Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm đã lấy trộm túi xách có 78 triệu đồng tiền mặt cùng 33 chỉ vàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giữ Lưu Chí Thái (SN 1993, hiện ở Đồng Nai) và Nguyễn Thị Đầm (SN 1987, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Đầm và Lưu Chí Thái.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 17/12/2025, bà V.T.K.T. (SN 1969, trú xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chở gà tới chợ Tiệm Tôm (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để bán. Tới khoảng 5h30 cùng ngày, bà T. phát hiện túi xách bị mất nên báo công an.

Bà T. khai báo trong túi xách có khoảng 78 triệu đồng tiền mặt, 4 nhẫn vàng 24K tổng trọng lượng 11 chỉ; 1 dây chuyền vàng 24K trọng lượng 20 chỉ; 1 mặt dây chuyền 18K trọng lượng 1,4 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an địa phương vào cuộc điều tra, sau đó khoanh vùng đối tình nghi trộm túi xách trên là Lưu Chí Thái và Nguyễn Thị Đầm.

Ngày 24/12/2025, cơ quan công an bắt giữ Lưu Chí Thái tại xã Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), sau đó Nguyễn Thị Đầm ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã trộm túi xách của bà T. Theo đó, rạng sáng ngày 17/12, Thái chở Đầm vào chợ Tiệm Tôm thấy bà T. ngồi bán gà bên lề đường một mình, bên cạnh có túi nhựa đựng tài sản nên hai đối tượng tiếp cận lấy trộm rồi tẩu thoát.