Nhóm đối tượng cắt trộm hàng trăm mét cáp điện bán phế liệu

Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang tạm giữ 6 người để điều tra hành vi cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế đem bán phế liệu, các nghi phạm bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Những người bị tạm giữ gồm A.H. (16 tuổi), A.W. (20 tuổi), K.V.Đ. (29 tuổi), A.L. (25 tuổi), S. (21 tuổi, cùng trú phường Kon Tum) và A.L.T. (18 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/1, Công an phường Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo về việc lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn phường bị kẻ gian cắt phá. Kẻ gian lấy trộm khoảng 300m dây cáp ngầm điện trung thế, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Các nghi phạm tại hiện trường.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng và gián đoạn cung cấp điện, Công an phường Kon Tum đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy vết.

Đến 11h30 cùng ngày, sau khoảng 5 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 6 người liên quan. Bước đầu, nhóm này khai nhận từ ngày 25/12/2025 đến khi bị phát hiện đã thực hiện 6 lần cắt trộm với tổng chiều dài khoảng 300 m dây cáp.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an phường Kon Tum cũng từng triệt phá một vụ trộm cáp điện trung thế tương tự, bắt giữ 8 người chỉ sau 5 giờ tiếp nhận thông tin.