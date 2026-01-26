Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm đối tượng cắt trộm hàng trăm mét cáp điện bán phế liệu

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cắt trộm khoảng 300m dây cáp ngầm điện trung thế gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, 6 người ở Quảng Ngãi bị bắt.

Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang tạm giữ 6 người để điều tra hành vi cắt trộm dây cáp ngầm điện trung thế đem bán phế liệu, các nghi phạm bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Những người bị tạm giữ gồm A.H. (16 tuổi), A.W. (20 tuổi), K.V.Đ. (29 tuổi), A.L. (25 tuổi), S. (21 tuổi, cùng trú phường Kon Tum) và A.L.T. (18 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/1, Công an phường Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo về việc lưới điện tại công trình chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn phường bị kẻ gian cắt phá. Kẻ gian lấy trộm khoảng 300m dây cáp ngầm điện trung thế, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

2454220064405373072.jpg
Các nghi phạm tại hiện trường.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng và gián đoạn cung cấp điện, Công an phường Kon Tum đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy vết.

Đến 11h30 cùng ngày, sau khoảng 5 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 6 người liên quan. Bước đầu, nhóm này khai nhận từ ngày 25/12/2025 đến khi bị phát hiện đã thực hiện 6 lần cắt trộm với tổng chiều dài khoảng 300 m dây cáp.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an phường Kon Tum cũng từng triệt phá một vụ trộm cáp điện trung thế tương tự, bắt giữ 8 người chỉ sau 5 giờ tiếp nhận thông tin.

Nguyễn Ngọc
#Trộm cắp dây cáp điện ngầm #Nguy cơ mất an toàn điện #Chống trộm dây cáp trung thế #Phá đường dây trộm cắp điện #Xử lý tội phạm trộm cắp điện #Ảnh hưởng đến cung cấp điện #Phối hợp công an truy vết tội phạm #Tội phạm liên quan đến trộm cáp điện #Các vụ trộm cáp điện liên tục #Tác động của trộm cắp điện đến cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục