Cắt trộm dây điện của nhiều trạm biến áp để có tiền 'cày' game

TPO - Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2025 đến nay, đối tượng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản là dây điện tại các trạm biến áp trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm dây điện tại các Trạm biến áp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Trần Văn Tuấn (1979, trú TP Đà Nẵng) là nghi phạm.

Đối tượng Trần Văn Tuấn bị bắt giữ.

Tuấn là đối tượng đã có 4 tiền án về hình sự, hiện có nhiều nghi vấn như bất minh về thời gian, bất minh về kinh tế như không có nghề nghiệp nhưng vẫn có tiền tiêu xài và đánh bạc... Đối tượng có móc nối với chủ mua bán phế liệu để tiêu thụ tài sản. Ngày 30/11, lực lượng Công an đã bắt giữ đối Trần Văn Tuấn cùng các đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu đối tượng Tuấn khai nhận do không có việc làm và nghiện game (đánh bạc qua mạng) nên để có tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp dây điện.

Tuấn đi xe máy đến các khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi để tìm địa điểm có các Trạm biến áp nằm xa khu vực dân cư, rồi dùng kìm cộng lực, tua vít, cờ lê, găng tay...để cắt trộm dây cáp điện.

Đối tượng Trần Văn Tuấn và tang vật.

Sau khi gây án, Tuấn chở đi bán cho các địa điểm thu mua phế liệu do Đoàn Ngọc Đình và V.T.Tr làm chủ cùng nằm trên Quốc lộ 1A.

Trong thời gian từ đầu tháng 11/2025 đến nay, Trần Văn Tuấn đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản là dây điện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Đoàn Ngọc Đình về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng V.T.Tr về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.