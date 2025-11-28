Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm cẩu tặc ở Tây Ninh thuê ô tô gắn biển giả bắn trộm chó trong đêm

Hữu Huy - Trí Viễn
TPO - Sau khi thuê xe ô tô, nhóm đối tượng dán biển số giả và thực hiện hành vi bắn trộm nhiều chó trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Tây Ninh trong đêm.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, truy xét vụ nhóm đối tượng đi ô tô bắn trộm chó gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, ngày 27/11, Công an xã Thuận Mỹ phối hợp với Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã mời làm việc đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, quê Đồng Tháp). Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng hai đồng phạm.

anh-man-hinh-2025-11-28-luc-122214.png
Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo yêu cầu của đối tượng tên Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện chưa rõ nơi ở), Khánh tìm kiếm thuê xe ô tô để chuẩn bị đi trộm chó, sau đó, một đối tượng khác tên Tài đã thuê được xe của một người phụ nữ tên H.T.T.L.

Khoảng 6 giờ ngày 24/11, Tài chở Khánh bằng xe máy đến lấy xe ô tô của chị L. Sau đó, Trung đưa cho Khánh 2 biển số giả 62A-123.68 dùng keo 2 mặt dán chồng lên biển số thật.

Khánh làm tài xế, Tài ngồi ghế phụ, Trung chuẩn bị súng bắn điện ngồi ở hàng ghế giữa phía sau xe, sau đó cả 3 chạy rảo trên các tuyến đường lớn thấy có chó thì Trung hạ kính xe xuống bắn, khi bắn trúng thì Trung bước xuống đem chó lên xe.

cd872c8aff2f73712a3e.jpg
Camera an ninh nhà dân ghi lại được chiếc xe ô tô gắn biển số giả khi nhóm đối tượng thực hiện hành vi bắn trộm chó.

Với phương thức này, nhóm đã bắn trộm tổng cộng 13 con chó tại các xã Thuận Mỹ, Tầm Vu, An Lục Long, Bến Lức,.. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 25/11, nhóm đối tượng mang số chó này đến điểm thu mua tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (địa chỉ chưa được xác minh) do một người tên “Gái Mập” quản lý, cân được khoảng trên 300kg và bán được tổng số tiền hơn 12 triệu đồng đồng. Số tiền thu được, nhóm đối tượng chia đều làm 3 phần, mỗi người được hơn 4 triệu đồng.

Video ghi lại vụ việc.

Sau khi gây án, nhóm trả lại xe thuê cho chủ. Khi biết Công an đang truy tìm, Khánh đã đến trình diện ngày 27/11 theo sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24/11, camera an ninh của người dân tại ấp Bình An, xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) ghi lại cảnh một đối tượng từ ô tô 7 chỗ màu trắng bước xuống, dùng vật giống súng điện bắn một con chó khoảng 10 kg rồi ôm lên xe tẩu thoát.

Hữu Huy - Trí Viễn
