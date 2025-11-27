Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt đối tượng trong nhóm đi ô tô trộm chó gây xôn xao dư luận ở Tây Ninh

Hữu Huy - Trí Viễn
TPO - Từ hình ảnh được camera an ninh của nhà dân ghi lại cảnh nhóm người đi ô tô bắt trộm chó trong đêm tại xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được một nghi phạm, đồng thời truy xét các đối tượng còn lại.

Camera an ninh ghi cảnh nhóm người đi ô tô trộm chó ở Tây Ninh.

Sáng 27/11, UBND xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an xã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã truy xét và bắt giữ một đối tượng liên quan vụ trộm chó bằng ô tô gây xôn xao dư luận địa phương.

Đối tượng bị bắt được xác định cư trú tại xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp). Do vụ việc có sự tham gia của đối tượng khác, lực lượng chức năng chưa công bố danh tính cụ thể và đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các nghi phạm còn lại.

cd872c8aff2f73712a3e.jpg
Biển số xe ô tô được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24/11, camera an ninh tại nhà dân ở ấp Bình An, xã Thuận Mỹ ghi lại toàn bộ diễn biến vụ trộm. Một con chó từ trong sân chạy ra lề đường, đúng lúc một ô tô màu trắng loại 7 chỗ biển số 62A-123.68 bật đèn sáng tiến đến và dừng lại.

Từ ghế sau, một người đàn ông mở cửa bước xuống, tiếp cận và nhanh chóng bắt con chó. Nghe tiếng chó sủa bất thường, chủ nhà chạy ra tri hô nhưng đối tượng lập tức ôm con vật, leo lên ô tô rồi cùng đồng bọn tăng tốc bỏ trốn.

Theo lời chủ nhà, đối tượng đã dùng một vật dụng để bắn con chó nặng khoảng 10 kg trước khi bế lên xe tẩu thoát.

Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an xã Thuận Mỹ và cung cấp đoạn video từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Hữu Huy - Trí Viễn
