Hai đối tượng đập kính ô tô trộm gần 200 triệu đồng

TPO - Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ sau 24 giờ xảy ra vụ đập kính ô tô trộm gần 200 triệu đồng tại Khu công nghiệp Vân Trung (phường Tiền Phong), công an đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú TDP Đồng Sau, phường Tiền Phong) và Hà Văn Quyết (SN 1990, trú thôn Nhân Lý, xã Việt Yên, Hưng Yên).

Trước đó, theo trình báo của anh Chu Văn T (SN 1985, trú xã Biên Sơn), trưa 14/11, anh đỗ ô tô KIA K3 trong Khu công nghiệp Vân Trung để vào công trường làm việc. Sau đó, anh phát hiện cửa kính phụ bị đập vỡ và túi nilon chứa 198,5 triệu đồng tiền lương công nhân để trong cốp xe đã bị lấy trộm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng rà soát, trích xuất camera, thu thập chứng cứ. Chỉ trong thời gian ngắn, hai nghi phạm được xác định và bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Hà Văn Quyết.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nam tại phường Tiền Phong, công an thu giữ 80 triệu đồng. Khám xét phòng trọ của Hà Văn Quyết tại Hà Nội, lực lượng chức năng thu tiếp 118,5 triệu đồng. Tổng số tiền thu hồi là 198,5 triệu đồng, đúng bằng số tài sản bị chiếm đoạt. Công an cũng thu giữ hai xe máy được các đối tượng sử dụng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả hai đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định.