CSGT xử lý loạt ‘tay chơi’ tự ý độ xe máy điện

TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, nhiều người đã tự ý “độ chế” xe máy điện để nâng tốc độ vượt thiết kế. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xuất hiện tình trạng tự ý “độ chế” xe máy điện, từ gắn thêm ắc quy, kéo dài đuôi xe đến nâng tốc độ vượt thiết kế. Trước thực trạng này, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm.

Mới đây, tổ CSGT Lục Nam đã xử lý 2 trường hợp điển hình. Cụ thể, Nguyễn Văn N (SN 2009, trú thôn Long Lanh, xã Bảo Đài) vi phạm không đội mũ bảo hiểm, tự chế thêm nhiều ắc quy cho xe máy điện. Chiếc xe bên ngoài không thay đổi nhưng tốc độ sẽ “lao vun vút” đã không qua nổi mắt nghề của CSGT và bị xử lý ngay tại chỗ.

Phạm Thanh H (SN 2009, trú ở xã Nghĩa Phương) điều khiển xe máy điện không biển số, tự ý “độ” thêm ắc quy nhằm tăng tốc độ. Xế “nâng cấp” chưa kịp phô diễn đã bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh xử lý trường hợp vi phạm.

Tại xã Hiệp Hòa, Ngô Đức S (SN 2011) điều khiển xe máy điện độ chế kéo dài đuôi, thêm nhiều bộ phận, gắn thêm ắc quy, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi, không đăng ký và không biển số. Đây là một “combo” vi phạm nghiêm trọng và hết sức nguy hiểm đã bị Cảnh sát giao thông xử lý.

CSGT tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, những ai đang có ý định “độ chế” xe máy điện để chạy cho “bốc”, đừng vì vài phút “thể hiện” mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác.