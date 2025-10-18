Công an xử lý lái xe sơn che biển số ‘lừa’ máy đo tốc độ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thắng
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện và xử lý một lái xe sơn che biển số nhằm “lừa” máy đo tốc độ.

Ngày 18/10, theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh), tại tuyến đường tỉnh 295 thuộc phường Đồng Nguyên, tổ công tác Cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ và cố tình làm sai lệch biển số nhằm qua mặt thiết bị đo tốc độ tự động.

Người vi phạm được xác định là Hà Văn H (SN 1993, trú tại xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1-568.33, chạy với tốc độ 66/50 km/h.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lái xe đã sơn lại chữ số “3” trên biển số thành số “8”, khiến biển số thật 27B1-568.33 bị biến dạng thành 27B1-568.83 nhằm tránh bị hệ thống ghi nhận tốc độ phát hiện.

bien-so.jpg
Lái xe sơn số 3 thành số 8 trên biển số nhằm "lừa" máy đo tốc độ.

Hành vi trên không chỉ vi phạm quy định về tốc độ mà còn xâm phạm tính pháp lý của biển kiểm soát, thể hiện sự cố tình gian dối, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo quy định, người có hành vi tự ý sơn, sửa, thay đổi chữ, số trên biển số xe bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Ngoài ra, hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ còn bị phạt 900.000 đồng.

Công an cảnh báo, mọi hành vi che, dán, làm mờ, tẩy xóa, sơn sửa biển số xe đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người tham gia giao thông cần tuân thủ đúng quy định về tốc độ, phương tiện và biển kiểm soát, góp phần giữ gìn an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Nguyễn Thắng
