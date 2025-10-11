Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt 4 anh em lợi dụng dân bỏ nhà chạy lũ để trộm cắp tài sản

Thu Hiền
TPO - Lợi dụng mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ, 4 anh em ở Nghệ An đã tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Ngày 11/10, Công an xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng lợi dụng bão lũ để trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9/10, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của một người dân về việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong quá trình đi sơ tán do mưa bão.

images2046072-z7105256485385-ea3b663f5a8f553a11ee0b7b04008a08-copy.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Mặc dù đang trong thời điểm tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhưng xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Tân Phú đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đến 6h ngày 10/10, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007) cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995) trú xã Nghĩa Đồng. Trong đó, Sơn, Phương và Mạnh là anh em ruột trong một gia đình.

images2046074-screenshot-1760153859.png
Công an lấy lời khai Nguyễn Viết Phương

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng tình hình mưa bão, nước sông dâng cao, người dân phải đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi, Phương đã chủ động bàn bạc và rủ 2 em trai là Sơn, Mạnh cùng em họ là Hùng chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Tài sản sau khi trộm được các đối tượng đưa sang xã khác để cất giấu. Tang vật thu giữ gồm 2 thuyền, 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy giặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

images2046073-i8a9456.jpg
Tang vật vụ án

Hiện, Công an xã Tân Phú đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Thu Hiền
#trộm cắp #bão lũ #Nghệ An #công an #tài sản #bắt giữ #tội phạm

