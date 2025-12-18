Viện KSND Tối cao truy tố 55 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

TPO - Chỉ vài ngày sau khi CQĐT ban hành kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới.

'Làm khó' doanh nghiệp

Ngày 18/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế và các doanh nghiệp liên quan.

Các bị can bị truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới; Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thanh Phong; Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và 28 bị can khác là các Phó Cục trưởng, trưởng phòng, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thanh Uyên và hơn 20 đồng phạm bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thanh Phong.

Theo cáo trạng, Cục ATTP là Cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, lợi dụng công việc, một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trong đó, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn được phân công gồm Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp 'Giấy tiếp nhận'.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp 'Giấy tiếp nhận', một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục ATTP về việc đưa tiền chi ngoài cho chuyên viên sau khi được cấp 'Giấy tiếp nhận' với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng/hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với các Trưởng phòng và Giám đốc Trung tâm, gồm: Phạm Văn Hinh, Lê Hoàng, Đinh Quang Minh để báo cáo Nguyễn Thanh Phong (nguyên Cục trưởng), Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (nguyên Phó Cục trưởng) biết và đồng ý với chủ trương nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp và thống nhất cơ chế chia cho lãnh đạo Cục, lãnh đạo đơn vị chuyên môn và Chuyên viên.

Vẫn theo cáo trạng, đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tại Nghị định 15 quy định “Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo, phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm trước khi quảng cáo”. Do đó, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo được lãnh đạo Cục ATTP giao cho Phòng Giám sát và Truyền thông thẩm định, tham mưu.

Một số bị can trong vụ án.

Nhận hối lộ trăm tỷ

Tuy nhiên, từ tháng 8/2018, sau khi được bị can Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị can Trần Việt Nga (khi đó là Phó Cục trưởng) đã chỉ đạo Trần Thị Thu Liễu (Phó Trưởng phòng phụ trách) quán triệt với các các chuyên viên trong Phòng về cơ chế thu tiền chi ngoài mức phí nộp theo quy định của các cá nhân, doanh nghiệp để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ chỉ đạo trên, các chuyên viên đã trao đổi đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp Giấy xác nhận.

Còn theo quy định của Nghị định 15, “kể từ ngày 1/7/2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phòng Giám sát và Truyền thông được phân công là đơn vị đầu mối thực hiện cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Để nhà máy được hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, từ 2020 - 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) đã thỏa thuận, đưa tiền cho Cao Văn Trung (Trưởng phòng Giám sát và Truyền thông) để Trung đưa cho bị can Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long với mục đích nhờ hai người "tạo điều kiện", xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại của công ty để cấp GMP cho 2 nhà máy do Mạnh được hoạt động.

Bị can Trần Việt Nga.

Ngoài ra, trước khi GMP hết hạn (3 năm kể từ ngày cấp), Mạnh tiếp tục đặt vấn đề và đưa tiền cho Trung để nhờ Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long sớm thẩm định lại, bỏ qua các sai phạm, thiếu sót của nhà máy trong quá trình thẩm định lại, hậu kiểm để cấp lại GMP.

Theo Viện Kiểm sát, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong 3 lĩnh vực nêu trên, từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục ATTP... đã có hành vi nhận hối lộ của 21 bị can là các cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp Giấy tiếp nhận là hơn 93,7 tỷ đồng; cấp Giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là hơn 1 tỷ đồng.