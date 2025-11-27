Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vừa ra tù, 'nữ quái' lại vào vai người nhà bệnh nhân đi trộm cắp trong bệnh viện

Nguyễn Thành
TPO - Sau khi ra tù, Dương Thị Bông đã giả làm người thân bệnh nhân để trộm tài sản tại Bệnh viện Đà Nẵng, với nhiều vụ phạm tội trong thời gian ngắn.

Ngày 27/11, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng Dương Thị Bông (41 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

nu-quai.jpg
Đối tượng Dương Thị Bông tại cơ quan công an.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, Công an phường Hải Châu đã bắt giữ Bông kẻ chuyên đóng giả người nhà bệnh nhân vào bệnh viện để trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận từ ngày 26/9 đến 23/11 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, Bông là người có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Thủ đoạn của đối tượng Bông là giả làm người thân hoặc người chăm bệnh để trà trộn vào khu điều trị. Lợi dụng thời điểm bệnh nhân và người nhà nghỉ ngơi, mất cảnh giác để thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại, ví tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thành
#trộm cắp #bệnh viện Đà Nẵng #Dương Thị Bông #tội phạm #tái phạm #bệnh viện #đà nẵng #Giả người nhà bệnh nhân #vừa ra tù #đóng vai người nhà bệnh nhân #trộm cắp trong bệnh viện

