Cầm dao đâm loạn xạ trong bệnh viện khiến 7 người bị thương vì nghi ‘con bị tráo đổi’

TPO - Tại cơ quan Công an, Bàn Văn Vỹ khai do tâm lý căng thẳng sau nhiều ngày thức trắng, nghi ngờ “con bị tráo đổi” nên bức xúc, cầm dao đâm bị thương 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngày 25/10, đối tượng Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Vỹ khai, ngày 13/10, anh ta từ quê ở Bắc Ninh vào Nghệ An chăm sóc vợ đang mang thai. Ngày 17/10, vợ Vỹ sinh đôi ở tuổi thai 35 tuần, 2 cháu bé được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Trong quá trình chăm vợ sinh đôi, thấy một trong hai bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực “nhưng cảm thấy không được chăm sóc đúng mức”. Anh ta đồng thời nghi ngờ "cháu bé bị tráo đổi”, nên nảy sinh tâm lý bức xúc, mất kiểm soát.

“Sáng 23/10, tôi quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu. Tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên tôi đã có hành vi bột phát, mất kiểm soát”, Vỹ khai.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Vỹ âm tính với chất ma túy, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Vỹ có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoảng 10h ngày 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ đã có hành vi bóp cổ một bệnh nhi tại phòng 304. Bà nội của bé kịp thời ngăn được, ôm cháu bỏ chạy và trao cho một điều dưỡng bế đi.

Vỹ ôm cháu bé sơ sinh khác di chuyển ra phía hành lang, nghi định thả cháu xuống tầng 1. Sự việc được bà Ngô Thị Thu Thuỷ (SN 1974, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là bà ngoại của cháu bé) và điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh) ngăn cản kịp thời.

Trong khi điều dưỡng Hồng bế cháu bé chạy ra ngoài, Vỹ dùng dao đâm trọng thương bà Thủy. Đối tượng tục truy đuổi và vào phòng điều dưỡng Khoa Sơ sinh, gây thương tích cho các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Thu Hoài. Riêng điều dưỡng Trang bị thương nặng với 11 vết thương, trong đó có 4 vết thương ở khu vực trọng yếu.

Bàn Văn Vỹ bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện khống chế trong phòng điều dưỡng. Sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Bàn Văn Vỹ.

Hiện, 3 nữ điều dưỡng và 2 người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công đã qua nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hai bé sơ sinh bị thương nhẹ.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, hai con của Vỹ sinh non, bị nhiễm khuẩn, đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội điều trị. "Bác sĩ và nhân viên y tế đã làm tròn trách nhiệm. Việc Vỹ khai bác sĩ không chăm sóc đúng mức là hoàn toàn vô căn cứ”, ông Hải nói.