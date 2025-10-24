Tạm giữ hình sự kẻ dùng dao tấn công nhiều người tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

TPO - Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát và cầm dao tấn công, truy sát làm nhiều người bị thương.

Tối 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tỉnh Bắc Ninh), để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khi một nam thanh niên dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, khiến nhiều người bị thương.

Đối tượng Bàn Văn Vỹ

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện, chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng khống chế đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bàn Văn Vỹ đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K (SN 1999, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang bầu sinh đôi sắp sinh nên chị K. đã về quê.

Ngày 13/10, Vỹ từ quê Bắc Ninh về quê vợ để chăm sóc. Ngày 17/10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực. Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23/10, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên Vỹ đã có hành vi bột phát.

Công an lấy lời khai đối tượng Bàn Văn Vỹ

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Vỹ sử dụng dao gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân khác là bà N.T.T.T (SN 1974, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); bà P.T.T (SN 1962, trú xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) và 3 nhân viên y tế gồm chị N.T.T (SN 1987, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An); N.T.N (SN 1994, trú xã Bích Ngọc, tỉnh Nghệ An) và chị N.T.T.H (SN 1995, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả làm 5 người bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Xác minh tại địa phương, đối tượng chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong; chưa có tiền án, tiền sự. Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm đối tượng âm tính với chất ma túy và không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.