Bộ Y tế sẽ tặng bằng khen cho những nữ điều dưỡng xả thân cứu người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10.

TS.BS Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thăm hỏi nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang.

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, TS.BS Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã biểu dương các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã dũng cảm quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các cháu sơ sinh. Đồng thời, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình và tiếp tục công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

TS.BS Hà Anh Đức đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân, đồng thời thực hiện hỗ trợ tâm lý kịp thời, giúp họ sớm ổn định sức khỏe và tinh thần sau biến cố. “Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc – đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y,” TS.BS Hà Anh Đức xúc động.

Sau khi thăm hỏi, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – nơi xảy ra vụ việc – để làm việc, kiểm tra tình hình và động viên đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng tại đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh: “Hành vi bạo hành cán bộ y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế – những chiến sĩ áo trắng – chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Vì vậy, họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ”.

TS.BS Hà Anh Đức cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

TS.BS Hà Minh Đức thăm hỏi người nhà bệnh nhi bị thương trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

“Điều dưỡng, bác sĩ hay kỹ thuật viên – dù ở vị trí nào – cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề: cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình để giữ lấy sinh mạng người khác”, TS.BS Hà Anh Đức chia sẻ.

TS.BS Hà Anh Đức cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khoẻ.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An kịp thời tham mưu, thực hiện các chế độ chính sách cho những nhân viên y tế bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ; đề nghị UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế này.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, chăm sóc và ổn định sức khỏe cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan công an điều tra, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.

Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho đội ngũ nhân viên y tế, người lao động đã dũng cảm ngăn cản kẻ cầm dao tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Như đã đưa tin, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên y tế, 2 trẻ sơ sinh và 2 người nhà bệnh nhi. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ.