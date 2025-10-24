Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bộ Y tế sẽ tặng bằng khen cho những nữ điều dưỡng xả thân cứu người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An kịp thời tham mưu, thực hiện các chế độ chính sách cho những nhân viên y tế bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế này.

Ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn đầu đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23/10.

tp-2.jpg
TS.BS Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thăm hỏi nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang.

Thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, TS.BS Hà Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã biểu dương các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đã dũng cảm quên mình để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho các cháu sơ sinh. Đồng thời, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị để nhanh chóng bình phục, sớm trở về với gia đình và tiếp tục công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

TS.BS Hà Anh Đức đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các nạn nhân, đồng thời thực hiện hỗ trợ tâm lý kịp thời, giúp họ sớm ổn định sức khỏe và tinh thần sau biến cố. “Các đồng chí đã hành động bằng bản năng của người thầy thuốc – đặt sinh mạng bệnh nhân lên trên sự an nguy của mình. Đó là tinh thần cao quý nhất của ngành y,” TS.BS Hà Anh Đức xúc động.

Sau khi thăm hỏi, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – nơi xảy ra vụ việc – để làm việc, kiểm tra tình hình và động viên đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng tại đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh: “Hành vi bạo hành cán bộ y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế – những chiến sĩ áo trắng – chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Vì vậy, họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ”.

TS.BS Hà Anh Đức cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

tp-5.jpg
TS.BS Hà Minh Đức thăm hỏi người nhà bệnh nhi bị thương trong vụ tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

“Điều dưỡng, bác sĩ hay kỹ thuật viên – dù ở vị trí nào – cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề: cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình để giữ lấy sinh mạng người khác”, TS.BS Hà Anh Đức chia sẻ.

TS.BS Hà Anh Đức cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khoẻ.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An kịp thời tham mưu, thực hiện các chế độ chính sách cho những nhân viên y tế bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ; đề nghị UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế này.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, chăm sóc và ổn định sức khỏe cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan công an điều tra, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.

tp-4.jpg
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho đội ngũ nhân viên y tế, người lao động đã dũng cảm ngăn cản kẻ cầm dao tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Như đã đưa tin, sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ tấn công, truy sát khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 nhân viên y tế, 2 trẻ sơ sinh và 2 người nhà bệnh nhi. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Thu Hiền
#Bộ Y tế #truy sát Nghệ An #tấn công y tế #đội ngũ y bác sĩ #bảo vệ y tế #an ninh bệnh viện #Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục